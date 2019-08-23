هزة ارضية تضرب ثلاث دول ومداها يصل اربيل

2019/08/23 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضربت هزة ارضية اليوم الجمعة المثلث الحدودي التركي الايراني العراقي.وبلغت شدة الهزة 3.4 وبعدت 72كم شمال شرق قضاء سوران/ باربيل .ولم يثبت الشعور بالهزة الى الان.

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