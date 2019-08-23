2019/08/23 | 13:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس هيئة المنافذ الحدودية : عصابات مسلحة تهاجم الشحنات المحتجزة وتحررها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد /سومر نيوز
أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، أنه تابع خروقات منفذ مندلي منذ أكثر من عامين.
وبين ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
رئيس هيئة المنافذ الحدودية : عصابات مسلحة تهاجم الشحنات المحتجزة وتحررها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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