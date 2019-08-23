رئيس هيئة المنافذ الحدودية : عصابات مسلحة تهاجم الشحنات المحتجزة وتحررها

2019/08/23 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد /سومر نيوز

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، أنه تابع خروقات منفذ مندلي منذ أكثر من عامين.

وبين ...

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