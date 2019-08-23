2019/08/23 | 13:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة :سومر نيوز

أعلن المشرفون على الدورة السابعة لمهرجان دهوك السينمائي الدولي، انه تقرر ان يكون الموضوع الرئيسي لافل...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 112 فيلماً تشارك بمهرجان دهوك السينمائي الدولي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 112 فيلماً تشارك بمهرجان دهوك السينمائي الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).