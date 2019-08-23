الجيش السوري يكتسح مثلث الموت ويطوق نقطة مراقبة تركية

2019/08/23 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطبقت وحدات الجيش السوري طوقا كاملا على نقطة المراقبة التركية في مورك شمال حماة بعد سلسلة عمليات السيطرة على مدن وبلدات في محيطها خلال الساعات

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