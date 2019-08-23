2019/08/23 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حماس: جرائم الاحتلال وعنجهيته بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا لن تمر دون حساب فما زال في جعبة مقاومتنا الكثير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/23 | 13:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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