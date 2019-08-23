2019/08/23 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على فروع جامعة الزهراء “ع” عن انطلاق الامتحانات المركزية لعام ١٤٤٠ هجري لأكثر من (٢٥) فرع في عموم العراق , موزعة على ثلاث مراحل ( الثانية والرابعة والخامسة ) حيث تستمر الامتحانات لمدة ثمانية أيام بدء من ٢٠ ذو الحجة ولغاية ٢٧ منه.كما أن اللجنة المركزية المشرفة على الجامعة قد …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق الامتحانات المركزية في فروع جامعة الزهراء (ع) النعيم نيوز.

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