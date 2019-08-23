مفوضية كربلاء: اكثر من 400 الف ناخب حدثوا بياناتهم

2019/08/23 | 13:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة ..كشف مكتب مفوضية الانتخابات في كربلاء ،الجمعة، عن تحديث بيانات اكثر من 400 الف ناخب بايومتريا.وقال مدير المكتب الاعلامي حسين العامري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “425000 ناخبا حدثوا بياناتهم بايومتريا من اصل 770000 عدد الناخبين في محافظة كربلاء المقدسة” واضاف العامري ان “عدد الناخبين الذين استلموا البطاقات الانتخابية المحدثة بايومتريا […]

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