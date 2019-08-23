2019/08/23 | 13:19

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حقوق الانسان تؤكد وجود حالات فساد وابتزاز لعوائل السجناء

أكد عضو مفوضية حقوق الانسان، هيمن باجلان، اليوم الجمعة، أن المفوضية

شخصت منذ أكثر من سنة، حالات فساد وابتزاز تتعرض لها عوائل السجناء،

فيما اشار إلى أن تقارير المفوضية لم يلتفت اليها أحد.

وقال باجلان، في حديث صحفي إن “مفوضية حقوق الانسان ولأكثر من مرة،

شددت على ضرورة تحسين وضع السجون العراقية، وأكدت بأكثر من تقرير

لها أن وضع السجون غير جيد”.

وأضاف باجلان، أن “مفوضية حقوق الانسان أشرت في أكثر من مناسبة تعرض

عوائل السجناء إلى الكثير من المضايقات، عند ذهابهم لزيارة

ابنائهم”، لافتاً إلى أن “تقارير المفوضية لم يلتفت إليها أحد”.

وبشأن تعرض عوائل السنجاء إلى الاستغلال الجنسي، أكد عضو مفوضية

حقوق الانسان، “عدم تلقي شكوى من هذا النوع”، مبيناً أن “المفوضية

لايمكنها تشخيص الاعتداء إلا بعد تقديم الشكوى”.

وكان النائب السابق مشعان الجبوري، قد صرح في وقت سابق عن السجناء،

مدعياً أن ذويهم من النساء يتعرضن للتحرش والانتهاكات مقابل السماح

لهن بالزيارة، حسب قوله.

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