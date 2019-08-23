ضبط كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة في قضاء الخالص بديالى

2019/08/23 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت فرق الرقابة الصحية في دائرة صحة ديالى كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية شمال بعقوبة .وقال فارس العزاوي مسؤول اعلام صحة ديالى اليوم ان فرق الرقابة الصحية نفذت حملة مشتركة بالتنسيق مع جهاز الامن الوطني ومكتب مكافحة الجريمة الاقتصادية استهدفت محالا لبيع اللحوم المجمدة في قضاء الخالص شمال بعقوبة .واضاف ان الحملة اسفرت […]

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