اغلاق مختبر طبي اهلي في بعقوبة مخالفا للشروط والتعليمات الصحية

2019/08/23 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ديالى عن أغلاق مختبر اهلي للتحليلات المرضية في جولة تفتيشية مسائية في بعقوبة .مركز المحافظة .وذكرت دائرة الصحة في بيان اليوم ان فريقا من شعبة تفتيش المؤسسات الصحية نفذت جولة تفتيشية في قضاء بعقوبة .مركز محافظة ديالى .وضبطت مختبرا طبيا أهليا مخالفا للشروط والضوابط الصحية وتم التحفظ على […]

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