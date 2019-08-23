المالكي: العراق سيرد بقوة في حال ثبت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف

2019/08/23 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، اليوم الجمعة، عن حصيلة جديدة لمواقع الحشد الشعبي التي تم قصفها، فيما أكد أن العراق سيرد بالقوة ضد إسرائيل في حال ثبت ضلوعها بتلك الحوادث.وقال المالكي في تصريح صحفي ، إن “12 مخزناً للعتاد تم قصفها وبعض، هذه الأرقام تم التعتيم عليها، دون أن يستبعد وقوف إسرائيل وراء ...

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