2019/08/23 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.محمد فلحي عملت في التعليم العالي موظفا وتدريسيا منذ نحو ثلاثين عاما وعرفت اجيال عدة من الطلبة وتابعت نظام القبول المركزي في الجامعات والمعاهد منذ ثمانينيات القرن الماضي حتى اليوم،وتوليت معاونية شؤون الطلبة في كلية الاعلام في اعوام سابقة، وعايشت عن قرب معاناة الطلبة واهلهم ، واستطيع ان اقول من خلال هذه الخبرة المتواضعة […]

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