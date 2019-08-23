بالصورة.. الاعلام الاسرائيلي ينشر مخططا لقصف معسكرات عراقية

2019/08/23 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشرت وسائل اعلام اسرائيلية، خارطة تظهر الاماكن التي قصفت من قبل الطيران الجوي الاسرائيلي، حيث تبين وجود قاعدة بلد الجوية التي حدث بالقرب منها انفجار كدس عتاد كتائب جند الامام خلال الاسبوع الماضي.وتتضارب الانباء في الاوساط السياسية العراقية، حول هوية الجهة التي قصفت معسكرات الحشد الشعبي في محافظتي بغداد وصلاح الدين.

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