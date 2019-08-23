الحشد يبدأ عملية علي ولي الله لملاحقة داعش غربي نينوى

2019/08/23 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الجمعة، بان قوات الحشد الشعبي بدأت بعملية علي ولي الله لملاحقة فلول داعش غربي محافظة نينوى.

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