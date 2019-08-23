مدير سجن الناصرية: تعاملنا إنساني مع النزلاء

2019/08/23 | 13:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية / خطوة برس أكد مدير سجن الناصرية المركزي حسين الساعدي، الجمعة، أن طريقة التعامل مع عوائل النزلاء ذات طابع انساني، وجميع المنتسبين المكلفين بواجب المواجهة من العناصر الكفوءة والذين يراعون حقوق الإنسان، فيما نوه الى ما صرح به النائب السابق مشعان الجبوري لايمت للواقع بأي صلة.وقال الساعدي في بيان تلقت خطوة برس نسخة

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