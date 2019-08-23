المرجعية تحذر من بطالة الشباب بنتائج لا تحمد عقباها

2019/08/23 | 13:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..حذر ممثل المرجعية الدينية العليا، السيد أحمد الصافي، من بطالة الشباب وحالة الفراغ لديهم “بنتائج لا تحمد عقباها”.وقال السيد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، “من الامراض التي قد تسبب مشاكل شخصية او اجتماعية وقد تتوسع شيئا فشيئا بسب طبيعة هذه الحالة وهي حالة الفراغ، والفراغ يعني […]

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