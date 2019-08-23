2019/08/23 | 13:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد ..
اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ،الجمعة، عن تحقيق نسب انجاز متقدمة في مشروع مطار كربلاء الدولي، مشيرة الى ان نسب الانجاز وصلت 70%.
وقال نائب الامين العام للعتبة حسن رشيد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “تم انجاز 2 كم من اصل 4 كم من مدرج الطائرات وملحقاته والذي يعتبر من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية: نسب الانجاز بمطار كربلاء وصلت 70%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ،الجمعة، عن تحقيق نسب انجاز متقدمة في مشروع مطار كربلاء الدولي، مشيرة الى ان نسب الانجاز وصلت 70%.
وقال نائب الامين العام للعتبة حسن رشيد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “تم انجاز 2 كم من اصل 4 كم من مدرج الطائرات وملحقاته والذي يعتبر من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الحسينية: نسب الانجاز بمطار كربلاء وصلت 70%) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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