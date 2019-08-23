العتبة الحسينية: نسب الانجاز بمطار كربلاء وصلت 70%

2019/08/23 | 13:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة ،الجمعة، عن تحقيق نسب انجاز متقدمة في مشروع مطار كربلاء الدولي، مشيرة الى ان نسب الانجاز وصلت 70%.وقال نائب الامين العام للعتبة حسن رشيد في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “تم انجاز 2 كم من اصل 4 كم من مدرج الطائرات وملحقاته والذي يعتبر من […]

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