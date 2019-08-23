إيران تستدعي الفياض وممثل عن عبدالمهدي.. المهندس يَشرُخ الحشد

2019/08/23 | 13:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت مصادر صحافية، اليوم الجمعة، بأن طائرة #إيرانية خاصة، أقلّت كلاً من رئيس هيئة #الحشد_الشعبي #فالح_الفياض، ومدير مكتب رئيس الوزراء #أبوجهاد_الهاشمي، إلى #طهران، للتباحث بشأن الخلاف […]

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