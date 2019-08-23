2019/08/23 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة.. القبض على اخطر تجار المخدرات في كرخ بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/23 | 13:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. القبض على اخطر تجار المخدرات في كرخ بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. القبض على اخطر تجار المخدرات في كرخ بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).