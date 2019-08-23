بغداد والاقليم يتفقان على الشراكة في المؤتمرات والاجتماعات الدولية

2019/08/23 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان، اليوم الجمعة، الاتفاق مع وزير الخارجية العراقي ان يكون الاقليم مشاركاً في وفود الخارجية العراقية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

وذكرت الدائرة في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، أن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم ومسؤول الدائرة سفين دزيي تبحاثا بشأن الخطط المستقبلية للمؤتمرات والاجتماعات والمناسبات والنشاطات العالمية والمشاركة فيها بوفود موحدة تضم الجانبين خلافا لما كان جاريا بالمشاركة المنفردة للجانبين في السنوات السابقة".

وأوضح البيان ، أنه من "أجل زيادة تقدم مستوى علاقات اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية مع المجتمع الدولي في اطار الدستور العراقي"، مؤكدةً انه "من الان فصاعداً ستشارك دائرة العلاقات الخارجية مع وزارة الخارجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية كوفد ".

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