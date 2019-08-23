اليوم.. عشائر 9 اقضية ونواحي في ذي قار تنتفض ضد وزارة الكهرباء

2019/08/23 | 13:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يعقد في محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، مؤتمرا عشائريا ضد وزارة الكهرباء لإعلان موعد الانتفاضة ضدها.

وقال مراسل "الغد برس"، أن مؤتمرا عشائريا ينطلق عصر اليوم في ديوان الشيخ أبو الهيل بمشاركة عشائر 9 مناطق وهي اقضية سوق الشيوخ والفهود والجبايش ونواحي العكيكة والطار والفضلية والمنار وكرمة بني سعيد.

وتابع، أن المؤتمر سيخرج بتوصيات أبرزها إعطاء مهلة محددة للوزارة لتحسين واقعها قبل اتخاذ الخطوات التصعيدية، مشيرا إلى أن المؤتمر جاء ردا على سياسة التهميش والإهمال التي تمارسها الوزارة ضد مناطق جنوبي محافظة ذي قار.

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