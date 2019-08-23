2019/08/23 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت جامعة الزهراء (ع) للعلوم الدينية في قلعة سكر شمال ذي قار حفلاً بمناسبة عيد الله الأكبر (عيد الغدير الأغر) في جامع الإمام الرضا (ع).حيث بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم , ومن بعدها كلمة لمديرة الجامعة .وتضمن الحفل فقرات متنوعة ومسابقات قدمتها المعاونة العلمية , بالإضافة لتقديم طالبتان من المرحلة الثالثة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جامعة الزهراء (ع) في ذي قار تحتفي بعيد الغدير الأغر النعيم نيوز.

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