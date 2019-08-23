ممثل المرجعية العليا : الشعور "بالفراغ" في الحياة أمر خطر ويسبب مشكلات عدة
العراقديانات
ممثل المرجعية العليا : الشعور "بالفراغ" في الحياة أمر خطر ويسبب مشكلات عدة
الجمعة 23 أغسطس 2019 - 13:22
ممثل المرجعية العليا : الشعور "بالفراغ" في الحياة أمر خطر ويسبب مشكلات عدة
حذر ممثل المرجعية العليا السيد احمد الصافي في خطبة صلاة الجمعة , اليوم (23-8-2019 ) من الفراغ عند الشباب والبطالة مؤكدا ان نتائجها لا تحمد عقباها .
يتبع
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