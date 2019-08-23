هيأة الحج تحدد موعد استلام طلبات تقديم موعد السفر للفائزين بقرعة 2021

2019/08/23 | 13:41

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هيئة الحج تحدد موعد استلام طلبات تقديم موعد السفر للفائزين بقرعة عام 2021

بغداد اليوم - ديالى

كشف قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي، الجمعة، عن حقيقة هوية قتلى تنظيم داعش خلال 2019 داخل المحافظة.

وقال العبادي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عدد من قتل من قادة مسلحي داعش في ديالى خلال 2019 تجاوز الـ40

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، اليوم الخميس، عن سر "هويات الأحزاب" داخل المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاثة احزاب سياسية متنفذة في ديالى وزعت مؤخرا هويات بأعداد كبيرة تصل الى

بغداد اليوم - البصرة

وجهت لجنة التجاوزات في محافظة البصرة، اليوم الخميس، إنذارا للمتجاوزين على الأرصفة في قضاء شط العرب شرقي المحافظة.

وطالبت لجنة التجاوزات في البصرة، المتجاوزين برفع تجاوزاتهم خلال 12 ساعة، بسبب تنفيذ حملة ليلية، قبل تعرضهم لغ

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