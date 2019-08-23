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شاهد بالفيديو.. خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني المطهر /2019/8/23


شاهد بالفيديو.. خطبة صلاة الجمعة من الصحن الحسيني المطهر /2019/8/23
2019/08/23 | 13:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: AYbnC1Ohaq0

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