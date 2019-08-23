في وسط العاصمة.. سرقة قطعة اثرية من احدى ساحات بغداد(صورة)

2019/08/23 | 13:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اظهرت صورة، التقطها ناشطون، فقدان الساعة الموجودة في ساحة الخلاني، وسط العاصمة بغداد.حيث قال بعض الناشطين على موقع الفيس بوك، ان الساعة مسروقة من المنزل الذي يتوسط ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.فيما وجه بعض الناشطين رسالة الى امانة العاصمة بغداد وبلدية الرصافة، للكشف عن مصير هذه الساعة.

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