محذرة من عواقب لا تحمد نتائجها …المرجعية تحذر من بطالة الشباب

2019/08/23 | 13:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / كربلاءدعا وكيل المرجعية الدينية العليا في كربلاء احمد الصافي ، الجمعة، الجهات المعنية إلى استيعاب الأشخاص الذين يعانون من الفراغ.وقال الصافي في خطبة الجمعة وحضرها مراسل “كلكامش برس”، أن “الفراغ شرعا غير محبب ، واجتماعيا يخلق الكثير من المشاكل”.واضاف الصافي، إن “حالة الفراغ التي يعيشها الكثير من أبناء المجتمع تؤشر حالة وحقيقة مؤلمة وهي أن هولاء الاختصاص غير منتجين”.واوضح، إن “بعض الدول تسعى إلى توفير فرص عمل شعورا منها بأن الفراغ يسبب الكثير من المشاكل الاجتماعية والشخصية”.كما دعا وكيل المرجعية ” الشباب إلى عدم تكييف أنفسهم مع الفراغ ومحاولة استثماره في أعمال إيجابية”.وأكد ، أن “كل شخص يشعر أنه غير منتج سيتعب”.

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