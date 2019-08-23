2019/08/23 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ان شاركت الامارات السعودية في عدوانها على اليمن ظهرت مؤخرا خلافات وتوترات عسكرية بين المليشيات الموالية للبلدين ويعتقد الكثير من المهتمين بالشان اليمني انها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل هي تمثيلية للاسراع في تقسيم اليمن؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل هي تمثيلية للاسراع في تقسيم اليمن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).