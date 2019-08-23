إتلاف 16 طن من الألبان المحلية المخالفة للشروط الصحية في كركوك

2019/08/23 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

كشفت دائرة صحة كركوك، عن اتلاف 16 طن من الالبان المحلية والحليب لعدم توفر الشروط الصحية في حملة صحية مشتكرة في منطقة الحي الصناعي جنوبي كركوك.





وقالت مديرة شعبة الرقابة الصحية دنيز انور في حديث للنور نيوز، ان “دائرة صحة كركوك نفذت حملة صحية في منطقة الحي الصناعي من قبل لجنة رقابية لمتابعة معمل البان متخفي بإشراف المدير العام كريم ولي جميل وبالتعاون مع بلدية كركوك وجهاز الامن الوطني، بعد ورود اتصال هاتفي عن طريق مفارز الجهاز الامن الوطني في الساعة 6 صباحا وذلك عن وضع كمين لوجود معمل البان متخفي بدون توفر الشروط الصحية في منطقة الحي الصناعي في كركوك”.

وأوضحت، انه “تم اتلاف 16 طن من الالبان والحليب بسبب ممارسة العمل بدون اجازة صحية وعدم توفر الشروط الصحية في المعمل وسوء التخزين، لذا تم غلق المعمل وعدم ممارسة العمل الا بعد الحصول على الاجازة الصحية وفرض غرامة مالية قدرها 500 الف دينار وفق قانون الصحة العامة 89 لسنة 1981 وتعديلاتها”.

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