صادقون: لا أمن وأمان في العراق إلا بإغلاق السفارة الامريكية

2019/08/23 | 13:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أكد النائب عن كتلة صادقون حسن سالم، انه لن يتحقق الأمن والأمان في العراق إلا بإغلاق السفارة الاميركية، مشيرا الى ان سفارة الولايات المتحدة تضم جناحا أمنيا إسرائيليا.

وقال سالم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “لا وجود للأمن والأمان في العراق الا بإغلاق السفارة الاميركية، والتي هي عبارة عن سفارتين وليست واحدة حيث تضم سفارة للكيان الصهيوني داخلها”.

ودعا النائب، الى “تدويل هذه القضية وعدم السكوت على هذه الجرائم”، مشدد على ان “تنصل اميركا عن هذا الاستهداف غير حقيقي، لأنها تعني الكيان الصهيوني، وأميركا تسيطر على الاجواء العراقية”.

وطالب سالم، “بانهاء وجود التحالف الاميركي، لأنه سبب رئيس بخرق الاجواء العراقية”.

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