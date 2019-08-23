2019/08/23 | 13:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار وفد مكتب المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) بغداد الرصافة سماحة الشيخ شاكر اللامي والحاج رحيم موات بعد عودتهم من مناسك الحج.وترأس الوفد الشيخ مجيد العبودي مدير مكتب المرجع اليعقوبي بغداد الرصافة, والشيخ محمد علوان البهادلي مدير علاقات المكتب , والشيخ محمد البهادلي والشيخ عطا الزبيدي والأستاذ , إبراهيم من موكب الفرقان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد من مكتب المرجع اليعقوبي في بغداد يزور الحجاج بعد عودتهم من الحج النعيم نيوز.

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