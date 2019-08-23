2019/08/23 | 13:50

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قطع طريق أبي الخصيب الداخلي الليلة لغرض الصيانة

من المقرر أن يتم قطع طريق قضاء أبي الخصيب الداخلي جنوبي البصرة،

الساعة العاشرة ليلاً لغرض الصيانة.

وقالت بلدية القضاء في بيان تلقى المربد نسخة منه، إنه سيتم صيانة

عبّارة المياه في منطقة عبدليان بالتنسيق مع الدوائر الخدمية.

يشار إلى أن مواطنين قد شكوا عبر المربد من التخسفات والحفر الحاصلة

على طريق ابي الخصيب والتي نتج عنها ازدحام مروري، فضلا عن وضع

المواطنين علامات بدائية تحذيرية على تلك التخسفات.

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