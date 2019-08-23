مصدر عسكري يعلن عن مقتل 43 من قياديي داعش بمحافظة ديالى خلال العام الجاري

2019/08/23 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر عسكري في ديالى أن حصيلة حصاد قادة تنظيم داعش من خلال العمليات والكمائن الامنية التي نفذت في العام الحالي بلغت 43 قتيلا.وقال مصدر عسكري في ديالى لمراسل وكالة وطن للأنباء اليوم ان غالبية قتلى قادة تنظيم داعش هم من المحافظات الاخرى وفقا للمعلومات التي تم التوصل اليها من خلال تدقيق هويات القتلى […]

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