2019/08/23 | 13:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم اليوم مراسم الصلاة الموحدة في مسجد الكوفة والتي دعا اليها المكتب الخاص للصدر.وقد توافد اتباع التيار الصدري الى مسجد الكوفة لإحياء ذكرى إقامة أول صلاة جمعة في زمن المرجع الشهيد محمد الصدر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمار الحكيم يحضر مراسم صلاة الجمعة بمسجد الكوفة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمار الحكيم يحضر مراسم صلاة الجمعة بمسجد الكوفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).