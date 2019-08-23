2019/08/23 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، الجمعة، عن اعتقال “اخطر” تجار المخدرات ضمن قاطع الكرخ.وقالت القيادة في بيان تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، إنه تم “إلقاء القبض على المتهم الملقب (سمعة) والذي يعتبر من اخطر تجار المخدرات ضمن قاطع الكرخ”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة بغداد تلقي القبض على “سمعة” ضمن قاطع الكرخ) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة بغداد تلقي القبض على “سمعة” ضمن قاطع الكرخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).