مجلس الأمن الوطني يعقد جلسة برئاسة عادل عبد المهدي ويؤكد : الحكومة مسؤولة عن حماية التشكيلات العسكرية

2019/08/23 | 14:48

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بغداد/سومر نيوز

عقد مجلس الامن الوطني ،الجمعة، اجتماعه الدوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عاد...

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