جامعة امريكية تعود للتنقيب في ذي قار بعد إنقطاع دام لقرن

2019/08/23 | 14:48

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بغداد :سومر نيوز

أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الأمير الحمداني، عن عقد اتفاق مع جامعة بنسلفانيا الأميركية بخصو...

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