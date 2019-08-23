تراجع الاسهم السعودية اثر هبوط القطاع المالي

2019/08/23 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت الأسهم السعودية امس الخميس بفعل هبوط القطاع المالي، وسط حالة من الضبابية بشأن سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بعد صدور محاضر اجتماع المجلس لشهر

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