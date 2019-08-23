2019/08/23 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء

كشف مكتب مفوضية الانتخابات في كربلاء ،اليوم الجمعة، عن تحديث بيانات اكثر من 400 الف ناخب بايومتريا.

وقال مدير المكتب الاعلامي حسين العامري في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحديث بيانات اكثر من 400 الف ناخب بايومتريا في كربلاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحديث بيانات اكثر من 400 الف ناخب بايومتريا في كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).