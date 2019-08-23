الايزيديون في سوريا .. قصة رحيل مستمرة

2019/08/23 | 14:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نقلا عن شار مكزن بدت قرية «قزل جوخ» التابعة لمدينة عامودا خالية من سكانها، وبدا الصمت مخيفاً عند الدخول إليها، بنظرات خاطفة ومن مسافة بعيدة أثناء مرورنا، استطعنا رؤية بعض أبنائها، أحد الأطفال كان يعود من تجارته، وفتياتٌ أخريات كنّ يقمنّ بأشغال المنزل الريفي، دخلنا القرية واستضافنا صديقنا هناك، أردنا التحدث في …

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