رئيس البرازيل يتهم ماكرون بالتصرف بـ”عقلية استعمارية”

2019/08/23 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اتهم الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الجمعة، نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتصرف بـ”عقلية استعمارية”، وذلك على خلفية دعوة الأخير إلى مناقشة حرائق غابات الأمازون خلال قمة السبع الكبرى “G7” التي تستضيفها بلاده الشهر الجاري.وقال بولسونارو، في تغريدة عبر “تويتر”: “أُعرب عن أسفي بسبب سعي الرئيس ماكرون إلى تحقيق مكاسب سياسية شخصية عبر استغلال […]

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