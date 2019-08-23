غلق صالات روليت وقمار في بغداد

2019/08/23 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أغلقت العمليات الخاصة التابعة لمفتشية وزارة الداخلية صالات روليت وقمار في العاصمة بغداد وألقت القبض على العشرات من مرتاديها.وذكر بيان لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان “مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة للمفتش العام لوزارة الداخلية، ألقت القبض على 140 شخصا من مرتادي صالات القمار والروليت […]

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