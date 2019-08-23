القبانجي: موقف الحشد الشعبي لمنع الضربات الاسرائيلية دفاع عن السيادة وكرامة العراق

2019/08/23 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‪اكد امام جمعة النجف صدر الدين القبانجي ان موقف الحشد الشعبي بالدفاع عن نفسه موقف عز .وأكد القبانجي خلال خطبة صلاة الجمعة السياسية في النجف الاشرف، ان التقارير أشارت أن ضرب مخازن الأسلحة في معسكر صقر لم تكن عاديه بينما تبنت الضربة اسرائيل بدعم امريكي.وقال “يراد تأديبنا بسوط اسرائيل والحشد قال كلمته واعرب […]

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