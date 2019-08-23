مجلس الأمن الوطني يعقد اجتماعا برئاسة عبد المهدي ويؤكد مسؤلية الحكومة في حماية الحشد الشعبي

2019/08/23 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الأمن الوطني اجتماعا له برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي واكد خلاله مسؤلية الحكةمة في حماية الحشد الشعبي .واكد المجلس خلال اجتماعه الدوري بحسب بيان له اليوم ان” جميع التشكيلات العسكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي كان لها الدور الكبير بمحاربة الارهاب وتحرير الاراضي والمدن العراقية من الارهاب […]

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