تأكيدا لشفق نيوز.. مفتشية الداخلية تعلن تفاصيل اعتقال 140 شخصا بينهم ضباط ونساء اجانب

2019/08/23 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مفتشية وزارة الداخلية عن اعتقال 140 شخصا من مرتادي صالات القمار والروليت والعاملين فيها في العاصمة بغداد بضمنهم ٢٠ سيدة من جنسيات اجنبية وضباط ومنتسبون في أجهزة أمنية مختلفة.وبحسب بيان للمفتشية ورد لشفق نيوز، أغلقت المفرزة الخاصة بالمفتش العام بأمر قضائي قاعتين للروليت والقمار مجاورتين لفندقين كبيرين في بغداد.وابلغ مصدر امني مسؤول في وقت سابق من اليوم شفق نيوز، ان القوات الامنية العراقية نفذت ليلة الخميس- الجمعة حملة مداهمة انتهت باعتقال عشرات الضباط المراتب العراقيين.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان قوة امنية وباشراف مفتش عام وزارة الداخلية جمال الاسدي داهمت احدى القاعات الخاصة بالسهرات في العاصمة بغداد واعتقلت عشرات الضباط من الجيش العراقي والاجهزة الامنية خلال حفلة ماجنة.واضاف ان العملية تمت وفق معلومات ادلى بها المعتقل "حجي حمزة" عن تواجد ضباط يعمدون الى الابتزاز اضافة الى توافدهم على هكذا حفلات.وأعلنت القوات الأمنية، مؤخرا اعتقال من وصفته بأكبر زعيم للمافيا في العراق المدعو حجي حمزة الشمري و25 شخصاً من مساعديه.وأكدت مديرية أمن الحشد الشعبي في بيان لها، تسليم المطلوبين مع ما تمت مصادرته من مواد مخدرة وأموال إلى الأمن الوطني من أجل التحقيق معهم وعرضهم على القضاء.يذكر أن العملية تمت بتوجيه من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الحشد الشعبي لملاحقة مافيا المخدرات وصالات القمار وبيع وشراء النساء.وتكسب المافيا بقيادة حجي حمزة يومياً نحو مليون دولار من تجارة المخدرات والدعارة وصالات القمار التي انتشرت بشكل لافت مؤخراً خاصة في الفنادق الفخمة والنوادي الليلية.ويعاني العراق من انتشار النوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية غير المرخصة في مناطق كثيرة من العاصمة بغداد، ولا تستطيع القوات الأمنية إغلاقها أو مداهمتها لأنها تعود إلى جهات متنفذة، بحسب تعبير من يدير تلك الأماكن المشبوهة، مما يولد خشية لدى رجال الأمن على حياتهم وحياة عوائلهم.وداهمت قوة أمنية في وقت سابق، فندق فلسطين ميرديان في بغداد، واعتقلت ثلاثة أشخاص من أصحاب صالات القمار المتهمة بتهريب الأموال إلى خارج العراق بطرق غير مشروعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيدا لشفق نيوز.. مفتشية الداخلية تعلن تفاصيل اعتقال 140 شخصا بينهم ضباط ونساء اجانب) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيدا لشفق نيوز.. مفتشية الداخلية تعلن تفاصيل اعتقال 140 شخصا بينهم ضباط ونساء اجانب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).