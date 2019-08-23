المرجعية الدينية تحذر من حالة الفراغ لدى الشباب

2019/08/23 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… حذر ممثل المرجعية الدينية ، السيد أحمد الصافي، من بطالة الشباب وحالة الفراغ لديهم “بنتائج لا تحمد عقباها”.وقال السيد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف وتابعتها / بدر نيوز/ “من الامراض التي قد تسبب مشاكل شخصية او اجتماعية وقد تتوسع شيئا فشيئا بسب طبيعة هذه الحالة […]

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