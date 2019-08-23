بالصورة.. “سمعة” اخطر تاجر مخدرات في قبضة شرطة بغداد

2019/08/23 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الجمعة، القبض على اخطر تجار المخدرات في العاصمة.وقال مصدر امني في حديث لـ”يس عراق” ان “مديرية قسم مخدرات الكرخ في قيادة شرطة بغداد، القت القبض على المتهم الملقب (سمعة) والذي يعتبر من اخطر تجار المخدرات ضمن قاطع الكرخ”.

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