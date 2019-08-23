مجلس الأمن الوطني يبحث عددا من الملفات الأمنية

2019/08/23 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مجلس الأمن الوطني، عددا من الملفات الأمنية، على خلفية المتغيرات الأخيرة على الساحة العراقية.

وشدد المجلس خلال الاجتماع الدوري، الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، على ضرورة متابعة تطبيق القرار الذي اتخذه في جلسة التقييم الأمني الخامسة، والمتعلق بإلغاء الموافقات الخاصة، بتحليق جميع انواع الطيران في الاجواء العراقية، إلا بموافقة القائد العام للقوات المسلحة او من يخوله أصوليا، واتخاذ الإجراءات والخطوات الكفيلة بنقل الأسلحة والاعتدة، الى اماكن خزن مؤمّنة خارج المدن، مؤكدا في الوقت ذاته، ان جميع التشكيلات العسكرية ومن ضمنها الحشد الشعبي، كان لها الدور الكبير بمحاربة الإرهاب، وتحرير الاراضي والمدن العراقية من الإرهاب، وان الحكومة مسؤولة عن حمايتها.

وناقش المجلس، تولي وزارة الدفاع وضع الخطط والاجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي، بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي، فيما قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة الدفاع، بإبرام مذكرة للتفاهم العسكري مع نظيرتها اللبنانية، إضافة الى إقرار السياسة الوطنية، لتأهيل المجتمع بعد تحرير المدن من عصابات داعش الارهابية.

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