ديالى تعلن دفع تعويضات مالية لاكثر من 2700 متضرر بسبب الاعمال الارهابية

2019/08/23 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى ..اعلنت ادارة محافظة ديالى، الجمعة، عن دفع تعويضات مالية لاكثر من 2700 متضرر بسبب الاعمال الارهابية على مدار عامين.وقال مدير اعلام ادارة ديالى ياسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” اللجنة الفرعية للتعويضات في بعقوبة استكملت معاملات اكثر من 2700 متضرر من الاعمال الارهابية على مدارعامين وتم دفع التعويضات المالية وفق ما […]

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