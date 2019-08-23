2019/08/23 | 15:02

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مفتشية وزارة الاعمار تعلن عزل موظفين وإحالتهم للقضاء بتهم تزوير أراضٍ تابعة للدولة

بغداد/..



أعلنت مفتشية وزارة الاعمار، الجمعة، عزل موظفين وإحالتهم للقضاء بتهم تزوير أراضٍ تابعة للدولة.

وذكر مكتب المفتش العام في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، أيمن نعمان عيادة، في بيان، أن الاخير أعلن "عدد من موظفي بلديات محافظة ديالى من مناصبهم وإحالتهم إلى القضاء بالتعاون مع هيأة النزاهة".

وأضاف البيان، أن "اللجان التحقيقية والرقابية أثبتت قيام الموظفين المعزولين بعمليات تزوير لأضابير أراضي تابعة لبلديات محافظة ديالى".

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